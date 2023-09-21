Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulamalarına devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, ilçe girişinde durumundan şüphelendikleri 7 kişiyi durdurdu.
Kontrollerde İran uyruklu 7 kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.