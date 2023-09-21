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        Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:21 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:24
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        Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulamalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler, ilçe girişinde durumundan şüphelendikleri 7 kişiyi durdurdu.

        Kontrollerde İran uyruklu 7 kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

        Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

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