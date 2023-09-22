Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ergene Belediyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 10:01 Güncelleme: 22.09.2023 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ergene Belediyesini ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ergene Kaymakamı Kadir Duman ve Belediye Başkanı Rasim Yüksel tarafından karşılanan Vali Soytürk, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        İlçede yapılan çalışmaları takip ettiğini belirten Vali Soytürk, Yüksel'e çalışmalarında başarı diledi.

        Yüksel de ilçeye verdiği katkılardan dolayı Soytürk'e teşekkür etti.

        ​​​​​​​- Hasta nakil ambulansı hizmet vermeye devam ediyor

        Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, belediyenin hasta nakil ambulansının hizmet vermeye devam ettiğini bildirdi.

        Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını gidermek için çalıştıklarını belirtti.

        Hasta nakil ambulansı hizmetinde hastaların evlerinden alınarak İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çerkezköy ve Çorlu'da ki hastanelere ücretsiz götürüldüğünü aktaran Yüksel, "Belediyemizde halkın yararına olan her türlü hizmet var. Tam teşekküllü hasta nakil ambulansı ile sağlık konusunda hassasiyetimiz ve sevgimiz ile çalışıyor, çalışmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Sincar'da operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        İSKİ barajlarda doluluk oranını açıkladı!
        İSKİ barajlarda doluluk oranını açıkladı!
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Beşiktaş'ın stat sponsoru belli oldu!
        Ayasofya Stadı hayali!
        Ayasofya Stadı hayali!
        İstanbul'da feci kaza: 4 ölü!
        İstanbul'da feci kaza: 4 ölü!
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        Türkiye'de ilk! Meme kanseri sonrası anne oldu
        Türkiye'de ilk! Meme kanseri sonrası anne oldu
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        "Dublör"lü suç örgütü! 23 gözaltı
        "Dublör"lü suç örgütü! 23 gözaltı
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?
        Game of Thrones'un yazarından ChatGPT'ye telif hakkı davası
        Game of Thrones'un yazarından ChatGPT'ye telif hakkı davası
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Öcal bağ bozumuna katıldı
        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Öcal bağ bozumuna katıldı
        Tekirdağ'da "Yıldırım-2023 Seferberlik Tatbikatı" yapıldı
        Tekirdağ'da "Yıldırım-2023 Seferberlik Tatbikatı" yapıldı
        Tekirdağ'da rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
        Tekirdağ'da rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
        Marmara'da umduğunu bulamayan Tekirdağlı balıkçılar Karadeniz'e ağ atacak
        Marmara'da umduğunu bulamayan Tekirdağlı balıkçılar Karadeniz'e ağ atacak