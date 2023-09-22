Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ergene Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ergene Kaymakamı Kadir Duman ve Belediye Başkanı Rasim Yüksel tarafından karşılanan Vali Soytürk, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlçede yapılan çalışmaları takip ettiğini belirten Vali Soytürk, Yüksel'e çalışmalarında başarı diledi.

Yüksel de ilçeye verdiği katkılardan dolayı Soytürk'e teşekkür etti.

​​​​​​​- Hasta nakil ambulansı hizmet vermeye devam ediyor

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, belediyenin hasta nakil ambulansının hizmet vermeye devam ettiğini bildirdi.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını gidermek için çalıştıklarını belirtti.

Hasta nakil ambulansı hizmetinde hastaların evlerinden alınarak İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çerkezköy ve Çorlu'da ki hastanelere ücretsiz götürüldüğünü aktaran Yüksel, "Belediyemizde halkın yararına olan her türlü hizmet var. Tam teşekküllü hasta nakil ambulansı ile sağlık konusunda hassasiyetimiz ve sevgimiz ile çalışıyor, çalışmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.