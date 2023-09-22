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        Tekirdağ'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi

        Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılması amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:39 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:40
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        Tekirdağ'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi
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        Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılması amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayta, yaptığı konuşmada, ailelerin toplumun temel taşları olduğunu söyledi.

        Ailelerin, nesillere değerlerin, normların ve kültürel mirasın aktarıldığı yerler olduğunu ifade eden Uslu, "Güçlü aile bağları, toplumun daha sağlıklı ve dengeli olmasını sağlar. Ailenin güçlendirilmesi, sağlıklı ve mutlu aile ilişkilerini teşvik etmek demektir. Aile içinde iyi iletişim kurma, birbirimize destek olma, sorunları çözme ve birlikte zaman geçirme gibi faktörler aile bağlarını güçlendirmeye yardımcı olur." dedi.

        Uslu, aile içindeki dayanışma ve sevgi, toplumun genel dayanışmasının bir yansıması olduğunu aktararak, ailelerin güçlendirilmesi, toplumun geleceğini şekillendirmek açısından büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk, genç, kadın, erkek, engelli ve yaşlı bireyleri üzerinden ailelere sağladığı koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı hizmetlerini başarıyla yürüttüklerini belirten Uslu,"Türkiye'nin yüzyılına ilerlerken ailelerimizin önemi, aile bağlarının güçlendirilmesi ve dayanışmanın vazgeçilmezliği üzerine düşünmemiz gerekiyor. Kültürel mirasımızı sürdüren, toplumsal değerleri aktaran ve dayanışmanın temelini oluşturan yapı taşları olmakla ailelere değer vermek, onları güçlendirmek ve dayanışmayı teşvik etmek, Türkiye'nin geleceğini daha parlak bir şekilde inşa etmemize katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

        Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ve kurum temsilcileri katıldı.

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