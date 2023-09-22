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        Tekirdağ'da asayiş

        Şarköy ilçesinde evinde tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:40 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:40
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Şarköy ilçesinde evinde tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin evinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Bu kapsamda ekipleri Mürefte Mahallesi'nde Ü.T'nin evinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        -Muratlı'da bir otomobilde uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

        Muratlı ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İnanlı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

        Araçta bulunan M.D. ve Ö.T. gözaltına alındı.

        -Kapaklı'da uyuşturucu ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı

        Kapaklı ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobilde arama yaptı.

        Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Sürücü C.E. gözaltına alındı.

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