Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Vali Soytürk'ü ziyaret etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eminoğlu Vali Soytürk ile bir süre görüştü.

Vali Soytürk, Eminoğlu'nu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, ziyaretleri için teşekkür etti.

Eminoğlu'na, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Gökhan Diktaş ve Çiğdem Koncagül, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün de eşlik etti.