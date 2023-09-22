Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Vali Soytürk'ü ziyaret etti

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:09 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Vali Soytürk'ü ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eminoğlu Vali Soytürk ile bir süre görüştü.

        Vali Soytürk, Eminoğlu'nu ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, ziyaretleri için teşekkür etti.

        Eminoğlu'na, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Gökhan Diktaş ve Çiğdem Koncagül, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün de eşlik etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi
        Tekirdağ'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi
        Tekirdağ'da 150 polisle uyuşturucu operasyonu; 24 gözaltı
        Tekirdağ'da 150 polisle uyuşturucu operasyonu; 24 gözaltı
        Yavuz Sultan Selim vefatının 503'üncü yılında Tekirdağ'da anıldı
        Yavuz Sultan Selim vefatının 503'üncü yılında Tekirdağ'da anıldı
        Tekirdağ merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonunda 7 tutuklama
        Tekirdağ merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonunda 7 tutuklama
        'MİDAS, mera, tarla kavgalarını sonlandıracak, yatırıma katkı sağlayacak'
        'MİDAS, mera, tarla kavgalarını sonlandıracak, yatırıma katkı sağlayacak'