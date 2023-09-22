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        Tekirdağ'da "Bitki Islahında Genetik Kaynaklar ve Moleküler Yöntemlerin Kullanımı" çalıştayı düzenlendi

        Tekirdağ'da "Bitki Islahında Genetik Kaynaklar ve Moleküler Yöntemlerin Kullanımı" çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:38 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:45
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        Tekirdağ'da "Bitki Islahında Genetik Kaynaklar ve Moleküler Yöntemlerin Kullanımı" çalıştayı düzenlendi
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        Tekirdağ'da "Bitki Islahında Genetik Kaynaklar ve Moleküler Yöntemlerin Kullanımı" çalıştayı düzenlendi.

        Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayda Trakya'da yaşanan kuraklığın ayçiçeklerini olumsuz etkilediğini söyledi.

        Trakya'da ekilen yerli hibrit ayçiçeğinin kuraklıktan daha az etkilendiğini ifade eden Şahin, "Yerli hibrit ayçiçeğinin tescilini almıştık. Bu çeşitlerin ekimlerini 2 yıldır yapıyoruz. Bu yıl kuraklığa rağmen bu çeşitlerde güzel neticeler aldık. Yerli çeşitlerin performansı çok iyiydi. Bunun yanında yeni hibrit ayçiçek çeşitleri de üretmek istiyoruz. Hibrit mısır üretimine de girmek istiyoruz. Trakya'yı Türkiye'nin mümkünse Orta Doğu, Balkanlar, Orta Avrupa uzun vadede de dünyanın merkezi Davos'u yapmak istiyoruz. Biraz iddialı oldu ama ayçiçeğinin konuşulduğu sorunların çözüldüğü, kararların verildiği yer Trakya olsun." dedi.

        Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk da Trakya'da tohumculuğun gelişmesi için çalıştıklarını belirterek, yaptıkları tescil çalışmalarını anlattı.

        Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik İleri Araştırma Merkezi Dr. Şenay Boyraz da bitki genetik kaynaklarıyla ilgili sunum yaptı, katılımcıları bilgilendirdi.

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