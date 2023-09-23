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        Tekirdağ'da asayiş

        Malkara ilçesinde köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 09:33 Güncelleme: 23.09.2023 - 09:33
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Malkara ilçesinde köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        E.Ü. yönetimindeki 41 AJT 026 plakalı motosiklet Karıştıran mevkiinde bir köpeğe çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi, sürücü yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        -Ergene'de bir evde uyuşturucu ele geçirildi

        Ergene ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evdeki 2 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen evde yapılan aramada, 40 gram kokain ve 62 gram skunk ele geçirildi.

        Evde bulunan H.A. ile M.C. gözaltına alındı.

        -Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramalarında ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Ekipler E.G. ve B.T'yi gözaltına aldı.

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