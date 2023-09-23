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        Tekirdağ'da tarımsal üretimin planlanması ve bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Tekirdağ'da tarımsal üretimin planlanması ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 09:34 Güncelleme: 23.09.2023 - 10:32
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        Tekirdağ'da tarımsal üretimin planlanması ve bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Tekirdağ'da tarımsal üretimin planlanması ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, tarımsal üretimin planlanması çalışmaları kapsamında "Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik" ile ilgili değerlendirme yapmak amacıyla iki ayrı oturum yapıldı.

        İlk oturum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu başkanlığında, Tarım Havzaları Daire Başkanı Ergin Toprak, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, bakanlık uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

        Vali Yardımcısı Mustafa Güler başkanlığında gerçekleştirilen ikinci oturumda, il teknik komite üyeleri ile birlikte tarımsal üretimin planlanması ve çalışma takvimi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

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