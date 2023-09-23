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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 11:30 Güncelleme: 23.09.2023 - 11:30
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Çorlu, Marmaraereğlisi ve Muratlı ilçelerinde bazı adreslerde arama yapıldı.

        Aramalarda 460 gram eroin, 28 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 135 lira ele geçirildi.

        Adreslerde yakalanan S.G, S.Ç, F.M, O.F, S.G, E.K. ve T.İ. gözaltına alındı.

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