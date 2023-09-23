Tekirdağ'da 30 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 30 litre sahte içki ele geçirildi.
Giriş: 23.09.2023 - 12:05 Güncelleme: 23.09.2023 - 12:24
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde 30 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göçerler Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Evde 30 litre sahte rakı ele geçirildi.
Şüpheli O.T. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.