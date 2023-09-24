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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 13:50 Güncelleme: 24.09.2023 - 13:54
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Öztrak ve Günay sohbet edip görüş alışverişinde bulundu.

        Günay, oda faaliyetleri ve projeleri hakkında Öztrak'a bilgi verdi.

        Öztrak da Günay'a teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Öztrak'a ziyaretinde, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münür Karaevli ile CHP İl Başkanı Volkan Nallar eşlik etti.

        - "Karmakarışık" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda, "Karmakarışık" adlı 2 perdelik komedi oyunu sahnelendi.

        Yılmaz İçöz Sahnesi'nde sergilenen oyun tiyatroseverler tarafından ilgi gördü.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, oyunun ardından yaptığı konuşmada, şehir tiyatrosunun bireysel ve toplumsal değerleri temel aldığını belirtti.

        Albayrak, tiyatro ekibini kutlayarak çiçek takdim etti.

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