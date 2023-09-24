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        Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 24.09.2023 - 15:23
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        Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında TOKİ uygulama noktasında bir taksiyi durdurdu.

        Taksideki yolcu K.G'nin çantasında yapılan aramada, 16 bin 800 sentetik ecza ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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