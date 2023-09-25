Tekirdağ'da İtfaiye Haftası kutlandı

Tekirdağ'da İtfaiye Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik binası önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulması ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak burada yaptığı konuşmada, fedakarca çalışan itfaiye ekiplerine minnettar olduklarını söyledi.

Albayrak, Tekirdağ halkına itfaiye hizmetlerini dünya standartlarında, kesintisiz bir şekilde sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cengiz Çelik de başlangıçta sadece yangın söndürme görevini yerine getiren itfaiye teşkilatının birçok görevi üstlendiğini söyledi.

İtfaiye teşkilatının modern ekipmanları ve personeli ile tüm acil ve afetlerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için çalıştığını aktaran Çelik, "1 Ocak tarihinden bu yana 9 bin 804 olaya başarı ile müdahale edilmiştir. Mimar ve mühendislerden oluşan teknik ekibimiz tarafından il genelinde 819 iş yerinde yangın güvenliği yönünden denetimler gerçekleştirilmiştir. Eğitim birimi tarafından 3 bin 288 kişiye yangın güvenliği ve yangın söndürme temel eğitimi verilmiştir."diye konuştu.

Çelik ayrıca 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev aldıklarını ve büyük bir özveri ile çalıştıklarını kaydetti.