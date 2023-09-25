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        Çorlu'da asayiş ve trafik denetimi yapıldı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 12:54 Güncelleme: 25.09.2023 - 12:57
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        Çorlu'da asayiş ve trafik denetimi yapıldı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı.

        İlçenin farklı bölgelerinde eş zamanlı yapılan denetimlerde polis ekipleri araç sürücülerinin belgelerini kontrol etti.

        Belgeleri eksik olan ve kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere idari para cezası kesildi.

        Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması da yapıldı, çeşitli suçlardan aranan kişiler gözaltına alındı.

        Denetimlerin ilçe genelinde artarak devam edeceği belirtildi.

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