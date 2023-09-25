Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da "nakliye dolandırıcılığı" operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da sahte evrak ve plakalar kullanarak "nakliye dolandırıcılığı" yaptığı ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 13:11 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da "nakliye dolandırıcılığı" operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da sahte evrak ve plakalar kullanarak "nakliye dolandırıcılığı" yaptığı ileri sürülen 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde, fabrikalara sahte evrak ve plakalarla nakliye hizmeti veren kişilerin, aldıkları ürünleri adreslere teslim etmeyerek satmaya çalıştıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda iş yeri ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde bulunan 2 ayrı fabrikayı, 3 traktörü ve 96 bin avro değerinde 28 ton sac malzemesini nakliye maksadıyla alarak benzer yöntemlerle dolandırdığını tespit etti.

        Polis ekipleri, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiğini belirledikleri T.T, E.T, H.Y. ve E.Ö'yü, saklandıkları adreslerde gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "suç işlemek amacı ile örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Traktörlerin sahiplerine teslim edildiği, diğer malzemelerin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Sonunda Chamberlain!
        Sonunda Chamberlain!
        1 polisi şehit eden çetenin firari liderine müebbet!
        1 polisi şehit eden çetenin firari liderine müebbet!
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        "Kulübedeki simyacı"
        "Kulübedeki simyacı"
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        İtalyan mafya lideri Denaro hayatını kaybetti
        İtalyan mafya lideri Denaro hayatını kaybetti
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Açık kapı faciasında 'klimadan tasarruf' iddiası!
        Açık kapı faciasında 'klimadan tasarruf' iddiası!
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        Yıkılmaz kale!
        Yıkılmaz kale!
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        "Eris için yeni aşıya ihtiyaç var"
        "Eris için yeni aşıya ihtiyaç var"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        İstihdam kan kaybediyor
        İstihdam kan kaybediyor
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"

        Benzer Haberler

        Çorlu'da asayiş ve trafik denetimi yapıldı
        Çorlu'da asayiş ve trafik denetimi yapıldı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Sudan korkan otizmli Yiğit, şimdi havuzda tek başına kulaç atıyor
        Sudan korkan otizmli Yiğit, şimdi havuzda tek başına kulaç atıyor
        Kaza sonrası başlayıp milli takıma yükseldiği bocceye, kendisi gibi engelli...
        Kaza sonrası başlayıp milli takıma yükseldiği bocceye, kendisi gibi engelli...
        Tekirdağ'da İtfaiye Haftası kutlandı
        Tekirdağ'da İtfaiye Haftası kutlandı
        Kapaklı Site Spor hazırlık maçında Fenerbahçe Agaba Jewellery'i mağlup etti
        Kapaklı Site Spor hazırlık maçında Fenerbahçe Agaba Jewellery'i mağlup etti