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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene Belediyesi'nin yeni dönem kurslarının kayıtları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 14:11 Güncelleme: 25.09.2023 - 14:11
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Ergene Belediyesi'nin yeni dönem kurslarının kayıtları başladı.

        Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklar için resim, basketbol, mental aritmetik, akıl zeka oyunları, yaratıcı drama ve matematik kursları ile yetişkinler için resim, pilates, çini, kuaförlük, ev tekstili ve biçki dikiş kursları düzenlediklerini söyledi.

        Ücretsiz kurslara kayıtların başladığını belirten Yüksel, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımız bayan kuaförlüğü, ev tekstili ve biçki dikiş kurslarında almış oldukları eğitimler ile yeni bir meslek koluna sahip olarak iş bulabiliyor. Kurslarımıza gelen vatandaşlarımızdan çok iyi yorumlar alıyoruz, onlardan gelen bu güzel yorumlar bizleri çok mutlu ediyor. Yetişkinlerin yanı sıra geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için de basketbol, resim, mental aritmetik, yaratıcı drama kursları düzenleyerek onların gelişimine katkıda bulunuyoruz."

        - Saray Belediyesi Ekinoks Festivali düzenledi

        Saray Belediyesi, 3. Ekinoks Festivali’ni gerçekleştirdi.

        Ayvacık Mahallesinde düzenlenen festivalde konuşan Belediye Başkanı Özgen Erkiş, yerel dinamikleri harekete geçirmek üzere çıktıkları yolda adım adım amaçlarına ulaşmış olmanın memnuniyeti içinde olduklarını söyledi.

        Festivalin bir günlük de olsa amacına ulaştığını belirten Erkiş şunları kaydetti:

        "Ekinoks Festivali, Türkiye’de sadece bizdedir. Ekinoks, gecenin gündüzle eşitlendiği dönemdir. Siyasal mücadelesini eşitlikle yoğurmuş, basitin sıradanın ve halktan olanın aşığı birisi olarak bugün burada bu toprağın kendi evlatlarıyla sizlere sesleniyor olmak benim hem ruhumu estetize ediyor, hem ruhumu kurtarıyor hem de siyasal mücadelemde varmak istediğim yere ne kadar yakın olduğumu müjdeliyor. Bu toprağın evlatlarıyla yapılabilecek her ne varsa yapmaya devam edeceğiz."

        Erkiş’in konuşmasının ardından festivalin simgesi ateş yakıldı.

        Festivalde Gökhan Meneşe ve Sevtuğ da konser verdi.

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