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        Tekirdağ'da motosikletle uyuşturucu taşıyan şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda motosikletle uyuşturucu taşıyan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 09:12 Güncelleme: 26.09.2023 - 09:18
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        Tekirdağ'da motosikletle uyuşturucu taşıyan şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda motosikletle uyuşturucu taşıyan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele ve Motosikletli Polis Timleri, Hıdırağa Mahallesi'nde motosikletle "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan U.K. ve T.D'yi takibe aldı.

        Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Zanlıların kaçarken attıkları çanta içerisinde 900 gram esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Çorlu Adliyesine getirildi.

        Şüphelilerden T.D. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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