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        Tekirdağ'da işyerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işyerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 09:25 Güncelleme: 26.09.2023 - 09:25
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        Tekirdağ'da işyerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde işyerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratlı Küçük Sanayi Sitesi içerisinde M.E'ye ait işyerinde uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, M.E'ye ait olduğunu belirledikleri 7 işyerinde arama yaptı.

        Aramalarda, 118 gram esrar, hassas terazi, saksı içerisinde 27 kenevir bitkisi, 4 kök öğütülmemiş skunk, 14 iklimlendirme cihazı, 11 havalandırma paneli, 500 Litre su tankı ve 10 bitki besini ele geçirildi.

        Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

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