Tekirdağ'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 26.09.2023 - 12:50 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:53
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çerkezköy Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 31 gram bonzai, 4 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 225 lira ele geçirildi.
Sürücü C.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.