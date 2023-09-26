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        Tekirdağ'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 12:50 Güncelleme: 26.09.2023 - 12:53
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        Tekirdağ'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
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        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çerkezköy Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 31 gram bonzai, 4 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 225 lira ele geçirildi.

        Sürücü C.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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