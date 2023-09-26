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        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor

        Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:40 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:48
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        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor
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        Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

        Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirledi.

        Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, rüzgarın zaman zaman şiddetini artırdığını, poyraz etkisini kaybedene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.

        Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte poyrazın perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.

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