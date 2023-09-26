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        Tekirdağ'da öğrenciler jandarmanın mobil trafik eğitim aracında bilgilendirildi

        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 400 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 16:19 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:27
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        Tekirdağ'da öğrenciler jandarmanın mobil trafik eğitim aracında bilgilendirildi
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        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 400 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün trafik eğitimleri kapsamında kente gelen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na ait mobil trafik eğitim aracında öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

        Eğitimler kapsamında kentte dört okulda 400 öğrenciye jandarma ekipleri öğrencilere yaya geçidi, trafik ışıkları ve trafik kuraları ile ilgili bilgi vererek, trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.

        Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı'nın belirli aralıklarla Trakya'da diğer illerde de eğitim çalışmalarına katılacağı belirtildi.

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