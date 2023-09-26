Tekirdağ'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kübra Ö. idaresindeki 34 VY 5332 plakalı otomobil Önerler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada otomobilde bulunan Beyza Ş. ve Bora İ. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kübra Ö'nün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.