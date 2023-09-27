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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 08:51 Güncelleme: 27.09.2023 - 08:59
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 495 lira ele geçirildi.

        Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

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