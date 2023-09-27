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        Tekirdağ'da kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları anlatıldı

        Tekirdağ'da kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon, izleme ve değerlendirme komisyonu toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 08:56 Güncelleme: 27.09.2023 - 09:02
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        Tekirdağ'da kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları anlatıldı
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        Tekirdağ'da kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon, izleme ve değerlendirme komisyonu toplantısı yapıldı.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda düzenlenen programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında yapılan faaliyetlerle ilgili katılımcılar bilgilendirildi.

        Sunumun ardından kadına yönelik şiddetle mücadelenin aksamadan sürdürülmesi için kurumların ortak çalışmaya devam etmesi amacı ile görüş alışverişinde bulunuldu.

        Toplantıya Başsavcı Vekili Uğur Özcan, Vali Yardımcısı Osman Abdullah Günaydın, Süleymanpaşa Kaymakam Vekili Gökhan Gürbüzerol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Baro Başkanı Av. Egemen Gürcün, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ülkü Uslu ile kurum müdürleri katıldı.

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