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        Tekirdağ'da 122 düzensiz göçmen yakalandı

        Tekirdağ'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 122 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 10:18 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:18
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        Tekirdağ'da 122 düzensiz göçmen yakalandı
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        Tekirdağ'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 122 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Saray ve Ergene ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 122 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

        İnsan kaçakçılığı iddiasıyla 14 zanlı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9’u tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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