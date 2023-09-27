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        Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle 2 gündür denize çıkamıyor

        Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz dolayısıyla ava çıkamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 11:33 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:50
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        Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle 2 gündür denize çıkamıyor
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        Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz dolayısıyla ava çıkamadı.

        Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın 2 gündür etkisini sürdürdüğünü söyledi.

        Yarına kadar balıkçıların havanın dinmesini bekleyeceğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Bu sezon başından itibaren zaman zaman çok şiddetli rüzgar esti. Rüzgar nedeniyle avcılık bir süre sekteye uğradı. Bir kaç gündür de poyraz nedeniyle balıkçılar denize açılamıyor." dedi.

        Balıkçı Okan Yılmaz da poyrazdan dolayı zorunlu paydos ettiklerini dile getirdi.

        Kıyıda ağ bakımlarını yaptıklarını belirten Yılmaz, "Hava sakinleşene kadar limanda bekleyeceğiz. Rüzgarın dinmesiyle birlikte yeniden denize ağ atarak nasibimizi aramaya başlayacağız." diye konuştu.

        Poyraz nedeniyle Tekirdağ açıklarına demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ve tanker de havanın normale dönmesini bekliyor.

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