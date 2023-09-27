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        Çorluspor 1947 Ziraat Türkiye Kupasında 2. tura yükselmenin sevincini yaşıyor

        Ziraat Türkiye Kupası 2. Tura yükselen Çorluspor 1947 Kulüp Başkanı Gümüş, gözlerini kupaya çevirdiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 11:53 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:56
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        Çorluspor 1947 Ziraat Türkiye Kupasında 2. tura yükselmenin sevincini yaşıyor
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        Ziraat Türkiye Kupası 2. Tura yükselen Çorluspor 1947 Kulüp Başkanı Gümüş, gözlerini kupaya çevirdiklerini söyledi.

        Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirnespor'u deplasmanda mağlup etmenin mutluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Çok zor müsabaka sonucu gülen tarafın kendilerinin olduğunu ifade eden Başkan Gümüş, futbolcular ile teknik heyeti tebrik etti.

        Gümüş, yönetim olarak bütün olanaklarını seferber ettiklerini de belirterek ''Biz Çorluspor 1947 yönetimi olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek teknik heyet ve sporcularımıza sunduk. Onlar da bizlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Edirnespor maçı bitti bundan sonra amacımız diğer maçları da kazanarak kupaya ulaşmak'' diye konuştu.

        Dün Edirne'de oynanan karşılaşmada Çorluspor 1947 rakibi Edirnespor'u 2-1 mağlup etmişti.

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