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        Tekirdağ'ın tescilli "Saklıkara" üzümünde hasat zamanı geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 13:47 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:02
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        Tekirdağ'ın tescilli "Saklıkara" üzümünde hasat zamanı geldi
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        TEKİRDAĞ-Tekirdağ'da, Tarım ve Orman Bakanlığının Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünce bu yıl tescil edilen "Saklıkara" üzümünde hasat hazırlıkları başladı.

        Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'ndeki yarım dönümlük destinasyon alanında 6 yıl önce toprakla buluşturulan Saklıkara üzüm fidanı gelişerek meyve vermeye başladı.

        Sofralık, siyah renkli, çekirdeksiz, geç dönem olgunlaşan ve aynı zamanda muhafazaya uygun özellikleriyle öne çıkan Saklıkara üzümü diğer çeşitlerden öne çıkıyor.

        Bir üzüm kütüğünden (omca) ortalama 12 kilogram verimiyle de dikkati çeken Saklıkara'nın destinasyon alanındaki hasadına yarın başlanacak.

        Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkeye yeni üzüm çeşitleri kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Enstitünün Teknik Koordinatörü Dr. Onur Ergönül ise uzun süre saklanabilmesi ve renginin de siyah olmasından dolayı çeşidin "Saklıkara" ismiyle tescillendiğini ifade etti.

        Saklıkara çeşidinin verim açısından önde durduğunun altını çizen Ergönül, "Verim düzeyi oldukça iyi. Özellikle kurşuni küf olarak adlandırılan hastalık açısından dayanıklı olduğunu söylemek mümkün." dedi.

        Ergönül, Saklıkara üzüm çeşidini çiftçilerin enstitü bahçesinde inceleyebileceklerini sözlerine ekledi.

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