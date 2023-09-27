Tekirdağ'da 8 FETÖ şüphelisi yakalandı
Tekirdağ'da 8 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Tekirdağ'da 8 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması, emniyet mahrem yapılanması ve öğrenci yapılanması içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 8 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.