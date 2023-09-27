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        Tekirdağ'da 8 FETÖ şüphelisi yakalandı

        Tekirdağ'da 8 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 17:56 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:56
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        Tekirdağ'da 8 FETÖ şüphelisi yakalandı
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        Tekirdağ'da 8 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması, emniyet mahrem yapılanması ve öğrenci yapılanması içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 8 zanlı yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.

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