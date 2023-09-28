Tekirdağ'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, ilçedeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Aramada, 6 kilo 300 gram metamfematin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli Ç.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.