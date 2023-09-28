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        Tekirdağ'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 09:16 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:16
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        Tekirdağ'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, ilçedeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı.

        Aramada, 6 kilo 300 gram metamfematin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli Ç.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

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