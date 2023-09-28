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        Tekirdağ'da "argiope lobata" türü örümcek görüldü

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "argiope lobata" türü örümcek görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:56 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:13
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        Tekirdağ'da "argiope lobata" türü örümcek görüldü
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "argiope lobata" türü örümcek görüldü.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada bu örümceğin Türkiye'de farklı illerde de zaman zaman görüldüğünü söyledi.

        Bu örümceklerde özellikle dişi bireylerin erkeklere göre neredeyse 4 kat büyük olduğunu ifade eden Sağlam, "Bu nedenle insanların bu örümceğin farkında olmasına neden oluyor. Vücutları üzerinde çeşitli bantlar var, şişkinlikler var, lob yapıları var. Argiope türleri içerisindeki örümceklerin zehirli, tehlikeli, insanı öldüren bir yapısı olmadığını söylemek isterim. Eğer ki bir hassasiyetiniz varsa bu türden biraz daha uzak durmanızı tavsiye edebilirim. Zehirlilik anlamında da bir eşek arısının yapabileceği potansiyeldedir. Kişilere göre değişen riskler söz konusudur." dedi.

        Sağlam, küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliği nedeniyle bazı böcek türlerinin Türkiye'de daha fazla görünür hale geldiğini vurguladı.

        "Afrika'da yaygın olan bir böcekle, bizde de seneye karşılaşabiliriz." diyen Sağlam, "Tarım alanlarında da zaman zaman problem olmayan böceklerin bir anda salgın yaptığını, bir anda ürünleri ciddi anlamda zarara uğrattığını görmekteyiz. Bu riskler her zaman var ama biz çevre koruyucu faaliyetlerle, kimyasalların azaltıldığı, doğanın dengesini bozmayan uygulamaları tavsiye etmekteyiz" dedi.

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