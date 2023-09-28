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        Tekirdağ'da poyraz etkisini kaybetti

        Tekirdağ'da iki gündür devam eden poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yollarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 12:19 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:24
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        Tekirdağ'da poyraz etkisini kaybetti
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        Tekirdağ'da iki gündür devam eden poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yollarına devam etti.

        Bölgede hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

        Tekirdağ sahilinde demirli yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker bulundukları yerden ayrıldı.

        Poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle bugün ava çıkabilecek.

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