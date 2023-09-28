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        Tekirdağ'da 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        Tekirdağ'da gözaltına alınan 8 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 13:16 Güncelleme: 28.09.2023 - 13:16
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        Tekirdağ'da 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        Tekirdağ'da gözaltına alınan 8 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 FETÖ şüphelisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Tekirdağ Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartı ile 2'si de ifadelerinin ardından hakimlikçe serbest bırakıldı.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyonda FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması, emniyet mahrem yapılanması ve öğrenci yapılanması içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 8 zanlı yakalanmıştı.

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