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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 28.09.2023 - 15:53
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor.

        Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Ölçü Ayar Memurluğu Birimi ve zabıta ekiplerinin, Çorlu Belediyesi Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği ile Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında, pazarcı esnafının kendilerine ayrılan alanın dışında ürün satmamaları, geçiş yollarını kapatmamaları ve fiyat etiketlerinin yönetmeliğe uygun bir şekilde hazırlanması konularında denetim yaptığını söyledi.

        Denetimlerin süreceğini ifade den Sarıkurt, ''Denetimlerde fiyat, etiket, ölçü ve ayar kontrollerini gerçekleştiren ekipler ayrıca satışı yapılan her ürünün üzerinde etiket bulundurulması konusunda pazarcı esnafına uyarılarda bulundu. Öte yandan ekipler tarafından tartı aletlerinin doğru çalışıp çalışmadığı da denetlendi." dedi.

        - Ergene'de matematik kursu açılıyor

        Ergene Belediyesi 8 ve 12'inci sınıf öğrencileri için matematik atölyesi kursu açtı.

        Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, kursların Sağlık Mahallesi'nde bulunan Belediye Kültür Merkezi binasında yapılacağını söyledi.

        Pazartesi ve çarşamba günleri 15.00 ve 17.00 saatleri arasında düzenlenecek kursa kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, velileri ile birlikte Ergene Belediyesi Kültür Merkezi binasına başvuru yapmaları gerektiğini aktaran Yüksel, "Çocuklarımızın eğitimi için Ergene Belediyesi olarak başlatmış olduğumuz eğitim kurslarımıza bir yenisini daha ekledik. Öğrencilerimizin özellikle sınavlara hazırlık döneminde en çok ihtiyaç duyduğu matematik dersinde çocuklarımıza ücretsiz eğitim verilecek." dedi.

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