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        Tekirdağ'da, deprem yardımlarını evine götürdüğü iddiasıyla yargılanan polis müdürü tahliye edildi

        Tekirdağ'da, görevli olduğu deprem bölgesindeki yardım malzemelerini evine getirdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan polis müdürünün tahliyesine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 20:40 Güncelleme: 28.09.2023 - 20:40
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        Tekirdağ'da, deprem yardımlarını evine götürdüğü iddiasıyla yargılanan polis müdürü tahliye edildi
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        Tekirdağ'da, görevli olduğu deprem bölgesindeki yardım malzemelerini evine getirdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan polis müdürünün tahliyesine karar verildi.

        Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Y.I. ile avukatlar hazır bulundu.

        Duruşmada, dinlenen tanık Ahmet Atış, daha önce verdiği ifadelerin doğru olduğunu belirtti.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 37 kişilik bir ekip ile Y.I'nın sorumluluğunda Gaziantep'in İslahiye ilçesine göreve gittiklerini belirten Atış, "Depremzedelere dağıtılmak üzere gönderilen malzemelerin bulunduğu deponun sorumluluğu sanığa aitti. Sanığın sürekli yanında ve emrindeydik."dedi.

        Süreç içerisinde Y.I'nın talimatları doğrultusunda depodan bazı eşya ve malzemeleri aldıklarını ve sanığın odasına koyduklarını savunan Atış, bu malzemeleri dönecekleri gün Hatay'a gidecek otobüsün bagajına yüklediklerini ileri sürdü.

        Atış, yükledikleri eşyaları Y.I'nın talimatıyla daha sonra Tekirdağ'a gidecek olan otobüse yüklediklerini öne sürdü.

        Tanığın dinlenmesinin ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

        Sanık Y.I. ise savunmasında, tanık beyanını ve mütalaayı kabul etmediğini belirterek, beraatını istedi.

        Mahkeme heyeti kararı görüşmek üzere ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan heyet sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Y.I. "zimmet" suçlamasıyla 5 ila 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

        - Olay

        6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Gaziantep'te görevlendirilen Y.I'nın, bazı yardım malzemelerini beraberinde getirerek ikametine koyduğu iddiası üzerine, 4. sınıf emniyet müdürü hakkında idari soruşturma başlatılmıştı. Adliyeye sevk edilen Y.I. çıkarıldığı hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ardından itiraz üzerine 6 Mart'ta tutuklanmıştı.

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