Tekirdağ Valisi Soytürk temel atma törenine katıldı

Tekirdağ Valisi Recep Sosytürk, Çerkezköy ilçesinde yaptırılacak Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temel atma törenine katıldı.

Vali Soytürk, açılış töreninde yaptığı konuşmada, hayırseverler Saim Buyruk ve Halil İbrahim Buyruk'a teşekkür etti.

İstasyon Mahallesi'nde Buyruk Tekstil tarafından yapılacak Aile Sağlığı Merkezinde 6 muayene odası, gebe, bebek izlem, acil müdahale, laboratuvar, ofis, emzirme odası, eğitim odası, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda da 3 personel odası, çalışma ve eğitim odası ile teknik alanlar yer alacak.

Dua edilmesinin ardından Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temeli atıldı.

Açılış törenine Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler ve İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan katıldı.