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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 09:27 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:21
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Çorlu Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Çorlu Müftülüğü çok amaçlı salonunda düzenlenen toplantıda Bakır, basın mensuplarıyla sohbet etti.

        Bakır, yaptığı konuşmada, Çorlu'da görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Çorlu'da cami eksiğinin olduğunu belirten Bakır, "Çorlu'daki cami sayısı Türkiye ortalamasının altında. Bunun için acil olarak camiye ihtiyacımız var." dedi.

        Daha sonra Bakır, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

        -Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt çalışmaları denetledi

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt belediye çalışmalarını inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından üretilen kent mobilyaları, Nusratiye Mahallesi Kocatepe Caddesi'ndeki noktaya yerleştirildi.

        Sarıkurt, kente estetik bir görünüm kazandırabilmek için ilçeyi kent mobilyaları ile süslediklerini belirtti.

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