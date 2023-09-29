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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, kent genelinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:19 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:33
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, kent genelinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ettiğini söyledi.

        Diktaş, AA muhabirine Tekirdağlıların yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

        Kentte yaşanan sorunların çözümü için çaba sarf ettiklerini ifade eden Diktaş, şunları kaydetti:

        "Tekirdağ'da basılmadık toprak, gidilmedik tek bir mahalle dahi bırakmadık. Her mahallemizi ziyaret ederek buralarda halkımızla bir araya geliyoruz. Onların dertlerini ve şikayetlerini dinlerken, memnuniyetlerini de görüyoruz. Tekirdağ için çalışmalar üretirken, bölgeye yapılacak olan yatırımları da yakından takip ediyoruz."

        - Çorlu'daki yol ve kaldırım çalışmaları

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ilçe genelindeki yol ve kaldırım yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

        Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, bozulan ve eskiyen yolların yenilendiğini belirtti.

        Çalışmaların aralıksız devam edeceğini aktaran Sarıkurt, "Yol, asfalt, kilit taşı ve kaldırım çalışmalarının yanı sıra farklı noktalarda bakım ve onarım çalışmalarına da devam ediyoruz. İhtiyaç duyulan bölgelerde, ihtiyaç sırasına göre bütün çalışmalarım devam edecek." ifadelerini kullandı.

        - Saray'da "Arabasız Gün" etkinliği düzenledi

        Saray'da, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Arabasız Gün" etkinliği gerçekleştirildi.

        Saray Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında bisiklet turu ve yürüyüş programı düzenlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

        Farkındalık etkinliklerinin devam edeceğini aktaran Erkiş, "Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Arabasız Gün etkinliği düzenledik. Etkinlik kapsamında Hasan Ergen Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldik. Etkinlikte ayrıca bisiklet ulaşımına da dikkat çektik." ifadelerini kullandı.

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