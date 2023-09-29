Tekirdağ'da atık toplayıcılara belgeleri verildi
Kapaklı Belediyesince ilçede atık toplayanlara belge verildi.
Kapaklı Belediyesince ilçede atık toplayanlara belge verildi.
Belediye Başkanı Mustafa Çetin, atık toplayıcıları ile Atık Getirme Merkezinde bir araya geldi.
Atık toplayan işçilere teşekkür eden Çetin, sıfır atık bilincinin oluşması için çalıştıklarını söyledi.
Çetin, atık toplayan işçilerin gelirlerinin artması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından Çetin, işçilere atık toplayabilmeleri için oluşturulan belgeleri teslim etti.