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        Tekirdağ'da atık toplayıcılara belgeleri verildi

        Kapaklı Belediyesince ilçede atık toplayanlara belge verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:27 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:32
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        Tekirdağ'da atık toplayıcılara belgeleri verildi
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        Kapaklı Belediyesince ilçede atık toplayanlara belge verildi.

        Belediye Başkanı Mustafa Çetin, atık toplayıcıları ile Atık Getirme Merkezinde bir araya geldi.

        Atık toplayan işçilere teşekkür eden Çetin, sıfır atık bilincinin oluşması için çalıştıklarını söyledi.

        Çetin, atık toplayan işçilerin gelirlerinin artması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

        Konuşmaların ardından Çetin, işçilere atık toplayabilmeleri için oluşturulan belgeleri teslim etti.

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