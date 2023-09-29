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        Tekirdağ'da gezici kütüphane bir yılda kırsaldaki 10 bin çocuğu kitaplarla buluşturdu

        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce gezici kütüphaneye dönüştürülen otobüs, kentte bir yılda 10 bin çocuğu kitaplarla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:36 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:45
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        Tekirdağ'da gezici kütüphane bir yılda kırsaldaki 10 bin çocuğu kitaplarla buluşturdu
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        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce gezici kütüphaneye dönüştürülen otobüs, kentte bir yılda 10 bin çocuğu kitaplarla buluşturdu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine haftanın belirli günleri, özellikle kütüphanesi olmayan kırsal mahallelerdeki okullara giden, içerisinde roman, hikaye ve eğitici 4 bin 500 kitabın bulunduğu gezici kütüphanenin çocuklar başta olmak üzere toplumun her kesimine hitap ettiğini söyledi.

        Projenin öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla başlatıldığını ifade eden Hacıoğlu, "Gezici kütüphaneye dönüştürülen otobüsümüz ilimizde kırsal mahallelere gitmeye devam ediyor. Tekirdağ büyük bir kent, 11 ilçesi var. İlimizde 10 kütüphanede mevcut olsa da bazı kırsal mahallelerimizde çocukların kütüphaneye ulaşması kolay olmadığı için kütüphanemizi daha çok bu bölgelere gönderiyoruz." dedi.

        Hacıoğlu, kütüphanede çocukların çok güzel zaman geçirdiği ve küçük yaşlarda çocukların kitap sevgisi kazanmasına katkı sağladıklarını dile getirdi.

        Her sene daha fazla çocuğa ulaşmak istediklerini belirten Hacıoğlu, şunları kaydetti:

        "Kütüphaneye erişim sıkıntısı yaşayan öğrencilere ve vatandaşlarımıza ulaşmaya devam edeceğiz. Bir yılda 10 bin öğrenci gezici kütüphaneden faydalandı. 5 bin öğrencimiz kütüphaneden kitap alıp okuyup geri getirdi. Kitap sayısını artırarak temas edeceğimiz öğrenci sayısını da artırmak istiyoruz. Kırsal mahallelerde kahvehanelerde bulunan yetişkinler de buradan kitap alıp okuyabiliyor."

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