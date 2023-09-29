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        Tekirdağ'da minibüs ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 15:30 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:36
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        Tekirdağ'da minibüs ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        S.B'nin kullandığı 35 HD 9993 plakalı minibüs ile M.P'nin kullandığı 34 BOV 938 plakalı otomobil, Müsellim Mahallesi kavşağında çarpıştı.

        Çarpışma sonucu otomobil devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü ve aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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