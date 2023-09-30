Tekirdağ'da minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kemal T. yönetimindeki 34 SE 3981 plakalı kamyon, Velimeşe Mahallesi Avrupa otoyolunda Ahmet Ç. idaresindeki 59 M 3646 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan minibüsteki 6 yolcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.