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        Tekirdağ'da minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 12:04 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:07
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        Tekirdağ'da minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kemal T. yönetimindeki 34 SE 3981 plakalı kamyon, Velimeşe Mahallesi Avrupa otoyolunda Ahmet Ç. idaresindeki 59 M 3646 plakalı minibüs ile çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan minibüsteki 6 yolcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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