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        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

        Tekirdağ'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 16:51 Güncelleme: 30.09.2023 - 17:30
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        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
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        Tekirdağ'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde aniden başlayan sağanak nedeniyle Hükümet Caddesi, Sanayi Caddesi ve bazı yollarda su birikintileri oluştu, araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlandı.

        Belediye ekipleri, su birikintisi olan yollarda temizlik çalışması yaptı.

        Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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