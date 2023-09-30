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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, partisinin Tekirdağ İl Kongresi'nde konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bugün il kongremizde yenileniyoruz. Kurultayımızda yenileneceğiz. Büyük bir şevkle yerel seçimleri alacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 17:56 Güncelleme: 30.09.2023 - 18:17
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, partisinin Tekirdağ İl Kongresi'nde konuştu:
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bugün il kongremizde yenileniyoruz. Kurultayımızda yenileneceğiz. Büyük bir şevkle yerel seçimleri alacağız." dedi.

        Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen CHP Tekirdağ 38. İl Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar'ın Divan Başkanlığını yaptığı kongrede, mali rapor ve faaliyet raporu okundu.

        Öztrak, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin kuruluşunun 100. yılında yapılan kongrelerin çok önemli olduğunu söyledi.

        İl kongrelerinin CHP'li olmanın onurunu, gururunu partililere hatırlattığını ifade eden Öztrak, "CHP bir ulusun vatanını kurtarmak için yedi düvele karşı verdiği en meşru savaşın meydanlarında kurulmuştur. Bu parti emperyalizme karşı mücadelede mazlum milletlere örnek olan, saltanatı kaldıran, geride bıraktırılmış bir ulusu muasır medeniyetlerin önüne geçirmek ülküsüyle kurulan Cumhuriyetimizin kurucu partisidir." diye konuştu.

        Öztrak, Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı iki büyük eser olan Türkiye Cumhuriyeti ve CHP'nin kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğini dile getirdi.

        Partilerinin kongrelerle yenilendiğini belirten Öztrak, "Bugün il kongremizde yenileniyoruz. Kurultayımızda yenileneceğiz. Büyük bir şevkle yerel seçimleri alacağız. Bu iktidarın gidişine son vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Öztrak, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, şunları kaydetti:

        "Seçim sürecinde yaşananların sorumluluğundan kaçmadık. Nerede soyunduysak orada giyindik. Sorunun sebebi olanlar, sorunun çözümü olamazlar. Biz bunun bilincindeyiz. Tabandan tepeye yenileniyoruz. Partimizin içindeki mücadeleyi Erdoğan ve ekibi kavgaymış gibi sunmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Biz kavga etmiyoruz. Bizim kültürümüzde demokratik tartışma var. Bu tartışmayı yapıyoruz."

        Kongrede CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygun, CHP Parti Meclisi Üyesi Candan Yüceer ve CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da birer konuşma yaptı.

        - İl Başkanı Şenol Özgür Taşmerdivenli oldu

        Tek listeyle seçime gidilen kongrede Şenol Özgür Taşmerdivenli, il başkanlığa seçildi.

        Taşmerdivenli, uzun yıllardır CHP'de çeşitli kademelerde görev yaptığını dile getirdi.

        Partisi için her zaman elinden gelenin fazlasını yaptığını belirten Taşmerdivenli, üyesi olmaktan onur duyduğu CHP'de il başkanı olmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

        Kongreye, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

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