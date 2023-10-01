Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Giriş: 01.10.2023 - 00:51 Güncelleme: 01.10.2023 - 00:57
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte sağanak başladı.
Kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kızılpınar Mahallesi'nde bazı iş yerlerini su bastı.
Araç sürücüleri de trafikte ilerlemekte zorlandı.
Yağışın yarın akşama kadar zaman zaman kuvvetli şekilde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.