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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 09:25 Güncelleme: 01.10.2023 - 09:33
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        Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, boş makaronları kaçak kıyılmış tütün ile doldurarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine ilçede belirlenen 2 işyerine operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 70 bin 800 boş makaron,16 bin 940 dolu makaron, 30 kilogram bandrolsüz tütün,19 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 2 otomatik makaron doldurma makinesi, 2 kompresör, 300 boş sigara kutusu ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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