Tekirdağ'da yasa dışı bahis ve kumar uygulaması yapıldı Tekirdağ'da kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik uygulamada 12 iş yerine adli ve idari işlem yapıldı.

Tekirdağ'da kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik uygulamada 12 iş yerine adli ve idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde "yasa dışı bahis, kumar, tombala, oyun makineleri" suçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

57 ekip 263 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 3 bin 501 sorgulandı, çeşitli suçlardan aranması olan 8 şüpheli yakalandı.

Ekipler, 230 yerini kontrol etti, 12 iş yerine adli ve idari işlem yapıldı.