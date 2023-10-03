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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesinde eğitim öğretim başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 10:03 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:03
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesinde eğitim öğretim başladı.

        Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, fakülte binasının depreme dayanıksız olduğunu ve bu nedenle eğitim öğretime ek binada başladıklarını söyledi.

        Eğitimlerin ek binada sorunsuz bir şekilde devam edeceğine inandığını anlatan Tecer, yeni bir bina yapılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        - Ergene'de asfalt çalışmaları sürüyor

        Ergene ilçesinde asfaltlama ve yol yapım çalışmaları devam ediyor.

        Belediye Başkanı Rasim Yüksel, şehrin birçok noktasında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        Vatandaşların konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için çalıştıklarını aktaran Yüksel, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını ifade etti.

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