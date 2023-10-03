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        Tekirdağ'da marketten et ürünleri çalınması güvenlik kamerasında

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde marketten et ürünlerinin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 11:06 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:06
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        Tekirdağ'da marketten et ürünleri çalınması güvenlik kamerasında
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde marketten et ürünlerinin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Alınan bilgiye göre, Şeyhsinan Mahallesi Omurtak Caddesi'ndeki markete gelen henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, çevreyi kontrol ettikten sonra et reyonuna yöneldi.

        Et ürünlerinden bazılarını ceketinin iç cebine koyan şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen market çalışanları tarafından fark edildi.

        Şüpheli uyarıya rağmen aldığı ürünleri bırakmayarak marketten kaçtı.

        İş yeri sahibinin şikayetçi olması üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, markete gelen şüphelinin çevreyi kontrol ettikten sonra et reyonuna yöneldiği görülüyor.

        Kayıtlarda şüphelinin reyondan aldığı ürünleri ceketinin iç cebine koyması yer alıyor.

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