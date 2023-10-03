Hamsi bolluğunu duyan balıkçı av için Tekirdağ'a geliyor

Marmara Denizi'nde yaşanan bolluk nedeniyle çevre illerden gelen balıkçılar Tekirdağ'da hamsiye ağ atıyor.

İstanbul ve Balıkesir'den kente gelerek avlanan balıkçılar limana bol hamsiyle dönüyor.

Balıkçıların ağlarına takılan hamsiler tezgahları süslüyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, son günlerde balığın bol olduğunu duyan balıkçıların avlanmak için kente geldiğini söyledi.

Hamsi bolluğunun balıkçının yüzünü güldürdüğünü ifade eden Pehlivanoğlu, "Sezona hamsiyle başladık. Sonra bir durgunluk oldu. Rüzgarın sert esmesi nedeniyle de bir süre avcılık olmadı. Son günlerde hamsi bolluğu yaşandığı için çevre illerden de gelen balıkçılar ilimize gelerek nasiplerini aramaya başladı. 2-3 gündür bol hamsiyle balıkçılar limana dönüyor." dedi.

Pehlivanoğlu, hamsi bolluğunun bir süre daha devam edeceğini aktararak, balık arttıkça fiyatlarında düşeceğini dile getirdi.

Balıkçı Hasan Erol da tezgahın gözdesinin hamsi olduğunu belirtti.

Hamsinin bol olmasının diğer balıkçıları da kente çektiğini aktaran Erol, "İstanbul'dan bu tarafa bir hamsi akını oldu. Balıkçılarda hamsinin peşine ilimize geldi. Balıkçılar burada hamsiye ağ atıyor. Limana tekneler boş dönmüyor. Tezgahlarda çok güzel taze hamsi var." diye konuştu.

Hamsinin kilogramı Tekirdağ'da tezgahlarda kilogramı 150 liradan satılıyor.